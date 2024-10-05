Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ

З минулої п'ятниці по вівторок співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби (МКТ) Литви виявили чотири пакунки з різними предметами військового призначення в пасажирських поїздах, що прямували за маршрутом "Калінінград-Москва".

Як пише LRT, вилучено маскувальні сітки та військову камуфляжну форму.

Зокрема, у вівторок митники під час огляду в поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград-Москва на залізничній станції Кибарта виявили і затримали поштову посилку з предметами можливого військового призначення: камуфляжними штанами.

"Вважається, що зазначені камуфляжні штани призначені для військових сил Російської Федерації у війні проти України. Всього затримано 5 одиниць камуфляжних штанів", – йдеться у повідомленні.

У понеділок аналогічний вантаж із 5 маскувальними сітками перехопили на Кибартаї в поїзді, що прямував з Калінінграда. У цих же потягах, наприкінці вересня знайшли ще дві партії військового призначення для російських військових – маскувальні сітки для гармат.

Такі вантажі, за словами митників, призначені для російських військ, які воюють проти України, зазвичай відправляються членами різних громадських організацій, які діють у Калінінградській області Росії.

Оскільки маскувальні сітки класифікуються як військовий вантаж, для їх перевезення потрібен одноразовий дозвіл, виданий уповноваженою особою міністерства нацоборони Литви. Наразі ці дозволи не видаються. Тому конфіскований товар передає литовська митниця як підтримку Україні.

Перед цим до Литви не пропустили транзитний російський поїзд із Z-символікою.