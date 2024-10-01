Міжнародний кримінальний суд проведе попередній розгляд запиту Литви щодо злочинів режима Лукашенка

Після цього МКС вирішить, чи є достатні підстави для початку розслідування.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан відреагував на запит Литви щодо розслідування злочинів режима Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Каріма Хана.

За словами головного прокурора МКС, його офіс проведе попередній розгляд запиту Литви в межах юрисдикції МКС. Після цього МКС “визначить, на основі встановлених вимог, чи є достатні підстави для початку розслідування".

Зазначається, що попередній розгляд є першим кроком до повноцінного розслідування МКС ймовірних злочинів.

В результаті можуть бути оголошені ордери на арешт і, зрештою, може відбутись судовий розгляд.