Міжнародний кримінальний суд проведе попередній розгляд запиту Литви щодо злочинів режима Лукашенка

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан відреагував на запит Литви щодо розслідування злочинів режима Лукашенка.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Каріма Хана.
За словами головного прокурора МКС, його офіс проведе попередній розгляд запиту Литви в межах юрисдикції МКС. Після цього МКС “визначить, на основі встановлених вимог, чи є достатні підстави для початку розслідування".
Зазначається, що попередній розгляд є першим кроком до повноцінного розслідування МКС ймовірних злочинів.
В результаті можуть бути оголошені ордери на арешт і, зрештою, може відбутись судовий розгляд.
- Представники Мін'юсту Литви подали до МКС прохання розслідувати ймовірні злочини Олександра Лукашенка.
- Йдеться, зокрема, про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права.