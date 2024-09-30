Італія скоротила присутність своєї місії, яка відповідає за навчання ліванської армії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував ситуацію у Лівані і загрози громадянам його країни.
“Ми щохвилини стежимо за ситуацією наших солдатів у місії Unifil у дуже ризикованому районі, але наразі їм нічого не загрожує, у нас є гарантії, що Ізраїль приділятиме велику увагу нашим солдатам”, – сказав глава МЗС Італії.
Втім, зауважив він, Італія скоротила присутність іншої своєї місії, присутньої в Лівані, яка відповідає за навчання ліванської армії.
Таяні додав, що Італія запросила співвітчизників залишити країну. Поки що Італія не евакуює своїх громадян, але, якщо буде потрібно, готова це зробити.
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Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.
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У суботу ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито. Про його ліквідацію у Бейруті раніше заявляв Ізраїль.
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У ЦАХАЛі повідомили, що крім Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників, зокрема командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та начальника особистої охорони Насралли Ібрагіма Хусейна Джазіні.
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Президент США Джо Байден заявив, що він не підтримує наміри влади Ізраїлю розпочати наземну військову операцію на території Лівану.
- Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту в Бейрут закликав Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван.