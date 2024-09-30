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Італія скоротила присутність своєї місії, яка відповідає за навчання ліванської армії

Поки що Італія не евакуює своїх громадян, але, якщо буде потрібно, готова це зробити.

Італія скоротила присутність своєї місії, яка відповідає за навчання ліванської армії
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував ситуацію у Лівані і загрози громадянам його країни.

“Ми щохвилини стежимо за ситуацією наших солдатів у місії Unifil у дуже ризикованому районі, але наразі їм нічого не загрожує, у нас є гарантії, що Ізраїль приділятиме велику увагу нашим солдатам”, – сказав глава МЗС Італії.

Втім, зауважив він, Італія скоротила присутність іншої своєї місії, присутньої в Лівані, яка відповідає за навчання ліванської армії.

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Таяні додав, що Італія запросила співвітчизників залишити країну. Поки що Італія не евакуює своїх громадян, але, якщо буде потрібно, готова це зробити.

  • У суботу ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито. Про його ліквідацію у Бейруті раніше заявляв Ізраїль.

  • У ЦАХАЛі повідомили, що крім Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників, зокрема командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та начальника особистої охорони Насралли Ібрагіма Хусейна Джазіні.

  • Президент США Джо Байден заявив, що він не підтримує наміри влади Ізраїлю розпочати наземну військову операцію на території Лівану.

  • Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту в Бейрут закликав Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван.
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