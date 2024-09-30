Італія скоротила присутність своєї місії, яка відповідає за навчання ліванської армії

Поки що Італія не евакуює своїх громадян, але, якщо буде потрібно, готова це зробити.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував ситуацію у Лівані і загрози громадянам його країни.

“Ми щохвилини стежимо за ситуацією наших солдатів у місії Unifil у дуже ризикованому районі, але наразі їм нічого не загрожує, у нас є гарантії, що Ізраїль приділятиме велику увагу нашим солдатам”, – сказав глава МЗС Італії.

Втім, зауважив він, Італія скоротила присутність іншої своєї місії, присутньої в Лівані, яка відповідає за навчання ліванської армії.

Таяні додав, що Італія запросила співвітчизників залишити країну. Поки що Італія не евакуює своїх громадян, але, якщо буде потрібно, готова це зробити.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.