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Після падіння російських дронів НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії

Польоти здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції.

Після падіння російських дронів НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії
Фото: EPA/UPG

З 29 вересня НАТО залучило ще один літак дальнього радіолокаційного стеження для додаткового спостереження за повітряним простором Румунії.

Про це повідомили у пресслужбі Об’єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО.

"Рішення про польоти AWACS, ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі, допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежувати російську військову активність", — йдеться в повідомленні.

Літаки спостереження здійснюватимуть моніторинг російської військової активності на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.

Польоти відбуватимуться виключно над територією НАТО та здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції.

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