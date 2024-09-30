Після падіння російських дронів НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії

Польоти здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції.

З 29 вересня НАТО залучило ще один літак дальнього радіолокаційного стеження для додаткового спостереження за повітряним простором Румунії.

Про це повідомили у пресслужбі Об’єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО.

"Рішення про польоти AWACS, ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі, допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежувати російську військову активність", — йдеться в повідомленні.

Літаки спостереження здійснюватимуть моніторинг російської військової активності на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.

Польоти відбуватимуться виключно над територією НАТО та здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції.