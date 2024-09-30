Після падіння російських дронів НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії

З 29 вересня НАТО залучило ще один літак дальнього радіолокаційного стеження для додаткового спостереження за повітряним простором Румунії.
Про це повідомили у пресслужбі Об’єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО.
"Рішення про польоти AWACS, ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі, допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежувати російську військову активність", — йдеться в повідомленні.
Літаки спостереження здійснюватимуть моніторинг російської військової активності на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.
Польоти відбуватимуться виключно над територією НАТО та здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції.
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