Зеленський: після зустрічі в Нью-Йорку та Вашингтоні, готуємось до зустрічі в "Рамштайні"

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про підсумки візиту в Сполучені Штати. А також про майбутню зустріч на базі "Рамштайн".

"Військові, уряд, Офіс. Наші команди – українська й американська – вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємось до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі", — розповідає Президент.

Також глава держави розповів про наступні кроки щодо реалізації Плану перемоги.

"Сила зброї та сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе", — наголосив Зеленський.