Блінкен: ми "ретельно вивчаємо" український План перемоги і розглядаємо "додаткові дії"

Державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Нью-Йорку, де проходила Генеральна асамблея ООН, заявив, що Сполучені Штати "ретельно вивчають" український План перемоги, повідомляє “Голос Америки”.

"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", – сказав Блінкен.

Він додав, що 8 млрд доларів допомоги, про яку оголосили США, має вистачити до завершення каденції нинішньої адміністрації.

Блінкен сказав, що адміністрація тепер вивчає "План перемоги", який президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання про те, чи Київ отримав, чи отримає в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах вглиб Росії, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – сказав Блінкен.

Він наголосив, що президент Байден "дуже чітко заявив, що він відданий успіху України".

"Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити", – додав Блінкен.

Голова американської дипломатії також наголосив, що боротьба України за справедливість має підтримку світової спільноти.

"На Раді Безпеки у вівторок переважна більшість країн засудили жорстоку загарбницьку війну Росії та закликали до справедливого та тривалого миру на основі Статуту Організації Об’єднаних Націй", – нагадав Блінкен.

На його переконання, вирішальне значення для цього має тиск на Іран, Північну Корею та Китай, який є ще одним постійним членом Ради Безпеки ООН.

За словами Блінкена, вони мають "припинити надавати зброю, артилерію, техніку та іншу підтримку, яку Путін використовує для руйнування українських будинків, енергетичних мереж та портів".