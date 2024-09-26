Голос Америки: Зеленський продовжує свій візит до США ще на один день

Поки немає підтвердження щодо можливої зустрічі з Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський продовжує свій візит до США.

Про це повідомила кореспондентка “Голосу Америки” Юлія Ярмоленко.

“Президент Зеленський продовжує свій візит до США ще на один день, повідомляють джерела, знайомі з його графіком”, - написала вона.

Водночас, зазначила кореспондентка, поки немає підтвердження щодо можливої зустрічі з Дональдом Трампом.