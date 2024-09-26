Голос Америки: Зеленський продовжує свій візит до США ще на один день

Президент України Володимир Зеленський продовжує свій візит до США.
Про це повідомила кореспондентка “Голосу Америки” Юлія Ярмоленко.
“Президент Зеленський продовжує свій візит до США ще на один день, повідомляють джерела, знайомі з його графіком”, - написала вона.
Водночас, зазначила кореспондентка, поки немає підтвердження щодо можливої зустрічі з Дональдом Трампом.
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Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів.
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Президент України Володимир Зеленский провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.
- Ця зустріч відбулась на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.