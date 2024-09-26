Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Росія повторно запустила "Кинджали"
Росія повторно запустила "Кинджали"
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
ГоловнаПолітика

Голос Америки: Зеленський продовжує свій візит до США ще на один день

Поки немає підтвердження щодо можливої зустрічі з Дональдом Трампом.

Голос Америки: Зеленський продовжує свій візит до США ще на один день
Володимир Зеленський на зустрічі із Джо Байденом
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський продовжує свій візит до США. 

Про це повідомила кореспондентка “Голосу Америки” Юлія Ярмоленко.

“Президент Зеленський продовжує свій візит до США ще на один день, повідомляють джерела, знайомі з його графіком”, - написала вона. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Водночас, зазначила кореспондентка, поки немає підтвердження щодо можливої зустрічі з Дональдом Трампом.

  • Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів.

  • Президент України Володимир Зеленский провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США.

  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів та республіканців у сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл.

  • Ця зустріч відбулась на тлі критики республіканців, яким не сподобалися заяви українського президента щодо Дональда Трампа і його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Також триває розслідування візиту Зеленського до Пенсильванії, ініційоване республіканцями.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies