Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні

США надають Україні пакет допомоги у розмірі 2,4 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI).
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
До цього пакету входять:
- Боєприпаси та забезпечення українських систем ППО;
- Боєприпаси повітря-земля;
- Безпілотні літальні системи (БпЛА) та компоненти для забезпечення українського виробництва БпЛА;
- Обладнання для боротьби з БПЛА;
- Безпілотні надводні судна;
- Обладнання безпечного зв'язку;
- Обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
- Запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.
В Пентагоні зазначили, що це 21-й пакет USAI від адміністрації Байдена.
- США оголосили про значну оборонну підтримку на загальну суму в $7,9 млрд для України та запровадження санкцій проти Росії, спрямованих на подальше обмеження здатності фінансувати агресію.