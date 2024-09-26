Пентагон оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні

В Пентагоні зазначили, що це 21-й пакет USAI від адміністрації Байдена.

До цього пакету входять:

Про це повідомила пресслужба Пентагону .

США надають Україні пакет допомоги у розмірі 2,4 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI).

Цей пакет забезпечить Україні, зокрема, додаткову ППО, безпілотні авіаційні системи та боєприпаси класу “повітря-земля”.

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