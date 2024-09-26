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Кабмін ліквідував Держагентство резерву і створив Держагентство з управління резервами

Уряд також затвердив Порядок ведення Єдиного реєстру державних резервів та надання доступу до нього.

Кабмін ліквідував Держагентство резерву і створив Держагентство з управління резервами
Засідання кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів ліквідував Державне агентство резерву й створив Державне агентство з управління резервами України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки. 

Державне агентство з управління резервами відповідатиме за управління державним матеріальним резервом, до складу якого не входить мобілізаційний резерв. Йдеться про створення запасів матеріальних цінностей, що складаються із запасів сировинних, паливно-енергетичних, матеріально-технічних ресурсів, промислових і продовольчих товарів, лікарських засобів та медичних виробів, призначених для використання у мирний час, а також в особливий період.

Закупівля матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронних аукціонах.

Також новий орган формуватиме номенклатуру матеріальних цінностей та норми їх накопичення відповідно до нового Порядку, затвердженого Кабінетом міністрів. Порядок впроваджує нові механізми до формування та перегляду номенклатури матеріальних цінностей державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, створення запасів державних резервів, їх реалізації та відпуску.

"Раніше номенклатура матеріальних цінностей державного резерву не відповідала стратегічним потребам держави. Деякі матеріальні цінності були прострочені. Й загалом управління запасами було не ефективним і їхню кількість поступово зменшували. Завдяки цим змінам ми переходимо від застарілої «радянської» системи зберігання до сучасних механізмів формування та зберігання запасів державних резервів", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім того, Уряд затвердив Порядок ведення Єдиного реєстру державних резервів та надання доступу до нього.

У 2022 році Кабмін уже повідомляв про намір ліквідувати Державне агентство резерву. Тоді планувалося передати його функції Фонду держмайна.

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