Володимир Зеленський зустрівся із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

За словами Зеленського, він розповів про реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого саміту.

Також лідери говорили про те, як розширити представництво держав Глобального Півдня.

"Лише єдність глобальних лідерів може змусити Путіна припинити війну, а всі мирні пропозиції, засновані на її заморожуванні, є безперспективними", - заявив Зеленський.