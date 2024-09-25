Володимир Зеленський зустрівся із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.
За словами Зеленського, він розповів про реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого саміту.
Також лідери говорили про те, як розширити представництво держав Глобального Півдня.
"Лише єдність глобальних лідерів може змусити Путіна припинити війну, а всі мирні пропозиції, засновані на її заморожуванні, є безперспективними", - заявив Зеленський.
- Радник із зовнішньої політики президента Бразилії лобіює підтримку китайсько-бразильського "мирного плану" серед країн Глобального Півдня.
- Зустріч запланована на 27 вересня у Нью-Йорку. Очікують на присутність представників 20 країн. Серед запрошених – Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об'єднані Арабські Емірати.
- Зеленський цей "мирний план" раніше розкритикував, вважає його деструктивним.