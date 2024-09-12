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Зеленський вважає китайсько-бразильський мирний план деструктивним

Це не більше ніж політична заява, а не план миру, вважає президент України. 

Зеленський вважає китайсько-бразильський мирний план деструктивним
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає бразильсько-китайське бачення миру в Україні деструктивним. Про це він сказав під час спілкування з журналістами бразильського медіа Metropoles.

Президент зазначив, що Україну до створення цього плану не залучили. Він обурився, що ці країни запропонували свою ініціативу, не спитавши українців. 

"Китайсько-бразильська пропозиція є деструктивною, і це просто політична заява", – сказав він. 

Зеленський додав, що в пропозиції Бразилії та Китаю бракує поваги до Україна та її територіальної цілісності. Він додав, що був готовий обговорювати пропозиції миру з обома цими країнами. 

Український президент сказав, що хотів би від бразильського колеги розуміння того, що відбувається, а не політичного примирення. 

"Що значить просто сісти і поговорити. Він (Путін – Ред.) вбивця", – сказав президент, додавши, що це Путін повинен показувати готовність до завершення війни. 

Зеленський сказав, що Бразилія вимагала від України неприйнятних компромісів. 

"Просто віддати нашу землю, забути, що вони вбивають наших людей? В чому компроміс?" – сказав він. 

  • Навесні, перед самітом миру, Китай і Бразилія намагалися переманити країни для участі в їхньому саміті, а не організованому Україною та Швейцарією. "Як тільки Бразилія та Китай доєднаються до тих принципів, які сьогодні нас тут, цивілізовані країни, об'єднали, ми будемо раді чути їх думки, навіть якщо вони не збігаються з більшістю світу", – коментував Зеленський. 
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