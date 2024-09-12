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Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності в бік Східного моря

Ракети пролетіли близько 360 кілометрів і впали в Східному морі. 

Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності в бік Східного моря
У КНДР спостерігають за запуском ракети. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Північна Корея у четвер випустила балістичні ракети малої дальності в бік Східного моря.

Про це заявили південнокорейські військові, пише Yonhap.

Запуск відбувся через тиждень після того, як Пхеньян попередив, що Південній Кореї та Сполученим Штатам доведеться "дорого" заплатити за їхні спільні проєкти, зокрема, спільні навчання Ulchi Freedom Shield.

Як повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS), північнокорейські ракети, які Пхеньян випустив о 07:10 ранку, пролетіли близько 360 кілометрів і впали в Східному морі. 

Ракети подолали відтань, якої достатньо, щоб уразити великі міста Південної Кореї, зокрема Сеул і Теджон, а також ключові військові об’єкти в Гєрьоні та Кунсані.

Південна Корея засудила запуск і назвала його провокацією, яка серйозно загрожує миру та стабільності на Корейському півострові, і пообіцяла сувору відповідь.

Перед запуском ракет КНДР випустила у бік Південної Кореї партію із 20 повітряних куль із сміттям. Проте кулі не змогли перетнути військову демаркаційну лінію. Станом на ранок четверга цих об'єктів у повітрі вже не спостерігали. 

КНДР давно засуджує спільні військові навчання Півдня та США, вважаючи їх "репетицією вторгнення" та використовує їх як привід для провокацій. Союзники заявили, що їхні військові навчання мають оборонний характер.

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