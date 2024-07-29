Сеул попереджає, що Північна Корея може провести ядерне випробування перед виборами в США

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР, можливо, розглядає можливість ядерного випробування ближче до президентських виборів у США 5 листопада, щоб посилити свій авторитет.

Про це пише Bloomberg.

Видання додає, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин випускає нові боєголовки, здатні вразити США та їхніх союзників в Азії.

Вонсік зазначає, що Сеул хоче досягнути угоди з Японією та США щодо стандартизації відстеження ракет, випущених із Північної Кореї. Міністр відвідав японську столицю, щоб підписати угоду зі Сполученими Штатами та Японією, щоб закріпити успіхи у безпековій співпраці, яка включала спільну військову підготовку.

“Північна Корея завершила підготовку до проведення ядерного випробування, коли буде прийнято рішення про це. Ми не можемо виключити можливість того, що цей вирішальний момент станеться безпосередньо перед або після президентських виборів у США для посилення впливу на Сполучені Штати”, ‒ зазначив Вонсік.

Пхеньян має звичку приурочувати свої провокації до основних політичних подій. Хоча Кім провів три особисті зустрічі на вищому рівні з Дональдом Трампом, коли той був президентом, державні ЗМІ Північної Кореї відкинули коментарі Трампа щодо його зв’язку з Кімом. Режим також різко висловився на адресу адміністрації президента США Джо Байдена та проігнорував її заклики повернутися до переговорів про денуклеаризацію, які давно зупинилися.

Ядерні випробування Північної Кореї

Північна Корея востаннє випробовувала ядерний пристрій у вересні 2017 року ‒ свою найпотужнішу атомну бомбу з передбачуваною потужністю від 120 до 250 кілотонн. За оцінками, вона має близько 80–90 боєголовок, йдеться в доповіді Корейського інституту оборонного аналізу, опублікованій у січні 2023 року. У документі йдеться, що Кім розраховує мати від 100 до 300 боєголовок у довгостроковій перспективі.

Минулого року Північна Корея оприлюднила фотографії, на яких Кім Чен Ин оглядає найбільшу виставку ядерних боєголовок у країні з моменту його приходу до влади близько десяти років тому, показуючи, що Пхеньян досяг прогресу в мініатюризації зброї.

Фото: EPA/UPG

У звіті Open Nuclear Network за червень 2023 року йдеться про те, що це може означати проведення випробувань для перевірки можливостей новітньої бомби, призначеної для використання в різних системах.