Хакери повідомили про злам серверів компанії, що входить до корпорації "РосТех"

Міжнародна хакерська група "Head Mare" ("Кобиляча голова") отримала доступ до серверів АТ "Моселектронпроект" ("МосЕП"), яка входить до структури державної російської корпорації "Ростех".

Про це вони повідомили на своїй сторінці в мережі Х (колишня назва "Твітер")

"МосЕп" є провідною організацією радіоелектронного комплексу, яка виконує роботи з проєктування будівництва, реконструкції будівель та технічного переозброєння підприємств.

Судячи з повідомлень, здобуто доступ до інформації щодо проєктів "МосЕп" з корпорацією "Созвездие", "Завод імені Морозова" та інших об’єктів ВПК.

Серед документів – інформація про будівництво "Федерального центру обробки даних МВС Росії" на замовлення МВС РФ, розробки передпроєктної документації Центру компетенцій Дивізіону РЛС (радіо-локаційної станції) з повітряної активної радіолокації на базі укрупненого АТ "НДІ Кулон". Повідомляється також про збій у роботі сайту Mosep.ru.

-Як раніше повідомляв LB.ua, хакери Head Mare у травні атакували російського логістичного оператора та виклали скріншоти з проникнення у систему та скріни зі знищенням терабайтів бекапів (архівів даних компанії).



- У березні хакери "Head Mare" оприлюднили документи щодо будівництва військових об’єктів РФ. Серед викладених файлів – план передислокації 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів на території тимчасово окупованого Криму.



-В лютому хакери з "Head Mare" злили в мережу документи російської компанії з концерну "Калашников".



-А в січні "Head Mare" зламали сервісну систему, яка обслуговувала РЖД і РосНефть. Тоді було знищено сотні терабайт даних, 390 віртуальних серверів і робочі станції компанії "Галактика ЕАМ".