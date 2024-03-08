Хакери "Head Mare" оприлюднили документи щодо будівництва військових об’єктів РФ

Міжнародна хакерська група "Head Mare" отримала доступ до внутрішніх серверів російської компанії, яка займається будівництвом спецоб’єктів військового спрямування.

Про це повідомляється на твітер-сторінці угруповання.

Серед викладених файлів – план передислокації 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів на території тимчасово окупованого Криму.

У публічний простір потрапили плани запасних командних пунктів «Фауна» та «Вега», які використовують для розміщення офіцерського складу окупантів.

Ймовірно, хакери скористалися вразливістю, допущеною російською компанією «ИнтармИТ», яка надає послуги з програмування та налаштування обладнання для «ФГАУ УИСП».

Нагадаємо, в січні українські хакери атакували платіжний сайт енергопідприємства Краснодарського краю РФ. Через атаку Росія була змушена збільшити витрати коштів.