​Українські хакери атакували платіжний сайт енергопідприємства Краснодарського краю РФ

Клієнти енергокомпанії не можуть заплатити за послуги

Українські хакери атакували платіжний сайт енергетичної компанії Краснодарського краю Росії.

"В Красноярському краю теж стало неможливо заплатити за електроенергію через нашу атаку", – повідомили в ІТ Армії.

За словами хакерів, атака має викликати додаткове адміністративне та фінансове навантаження.

Фото: ІТ Армія На сторінці енергокомпанії Красноярського краю РФ повідомили про проблеми

"Тож це саме те чого ми прагнемо – щоб ворог напружено витрачав кошти на внутрішні проблеми, а не війну", – додали у організації.

Також, як зауважили хакери, "війна закінчиться тоді, коли в агресора не буде ресурсів її вести. Кожного разу роблячи економічну шкоду, ми наближаємось до цієї мети".