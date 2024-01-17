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​Українські хакери атакували платіжний сайт енергопідприємства Краснодарського краю РФ

Через атаку Росія змушена буде збільшити витрати коштів.

​Українські хакери атакували платіжний сайт енергопідприємства Краснодарського краю РФ
Клієнти енергокомпанії не можуть заплатити за послуги
Фото: ІТ Армія

Українські хакери атакували платіжний сайт енергетичної компанії Краснодарського краю Росії.

"В Красноярському краю теж стало неможливо заплатити за електроенергію через нашу атаку", – повідомили в ІТ Армії.

За словами хакерів, атака має викликати додаткове адміністративне та фінансове навантаження.

На сторінці енергокомпанії Красноярського краю РФ повідомили про проблеми
Фото: ІТ Армія
На сторінці енергокомпанії Красноярського краю РФ повідомили про проблеми

"Тож це саме те чого ми прагнемо – щоб ворог напружено витрачав кошти на внутрішні проблеми, а не війну", – додали у організації.

Також, як зауважили хакери, "війна закінчиться тоді, коли в агресора не буде ресурсів її вести. Кожного разу роблячи економічну шкоду, ми наближаємось до цієї мети".

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