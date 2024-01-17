​Українські хакери атакували платіжний сайт енергопідприємства Краснодарського краю РФ

Українські хакери атакували платіжний сайт енергетичної компанії Краснодарського краю Росії.
"В Красноярському краю теж стало неможливо заплатити за електроенергію через нашу атаку", – повідомили в ІТ Армії.
За словами хакерів, атака має викликати додаткове адміністративне та фінансове навантаження.
"Тож це саме те чого ми прагнемо – щоб ворог напружено витрачав кошти на внутрішні проблеми, а не війну", – додали у організації.
Також, як зауважили хакери, "війна закінчиться тоді, коли в агресора не буде ресурсів її вести. Кожного разу роблячи економічну шкоду, ми наближаємось до цієї мети".
- Нещодавно схожу атаку українські хакери здійснили на енергокомпанію у Пермі. За словами ІТ Армії, атака не призвела до відключення світла, але державі прийдеться вливати кошти.
- Наприкінці грудня повідомили про паралізовану роботу популярної в Росії системи обліку 1С.
- Також на початку січня українські хакери оприлюднили дані всіх клієнтів російського "Альфа-Банку". База даних має клієнтські записи, починаючи з 2004 року.