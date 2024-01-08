Українські хакери оприлюднили дані всіх клієнтів російського "Альфа-Банку"

Українські хакери із проекту "Kiborg" опублікували повну базу даних клієнтів "Альфа-банку", яку вони у співпраці з хакерами NLB здобули минулого року. Повідомлялося про персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів установи.

"База даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефону клієнта, а також інші цікаві дані. Таблиця містить 115 217 571 записів, з яких приблизно 38 мільйонів унікальних фізичних та юридичних осіб", – повідомили на сайті пректу "KibОrg".

Як зазначають хакери, база даних має клієнтські записи, починаючи з 2004 року.

"Прес-служба банку встигла спростувати новину, назвавши особисті дані, які ми виклали у якості доказів, "скомпільованими з кількох випадкових номерів". Пізніше повідомлення було змінено на звинувачення у неправдивості інформації", – зазначили хакери.

Також додали, що їм вдалося додзвонитися до одного із власників банку, Михайла Фрідмана і повідомити про злам бази.

"Раніше ми змогли додзвонитися до нього і той прокоментував злам клієнтської бази банку словами: "Ну, нехай". Можливо, колись він буде більш прихильним до розмови із нами", – додали у "KibОrg".