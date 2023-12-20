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ЄС виділяє 20 мільйонів євро для українських стартапів

Один стартап може залучити до 60 тисяч євро.

ЄС виділяє 20 мільйонів євро для українських стартапів
Фото: EPA/UPG

У межах програми Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради виділять €20 мільйонів на підтримку українських стартапів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. Більшу увагу приділять Deep Tech-розробкам. 

Програма надає п'ять видів підтримки з можливістю залучити до €60 тисяч одному стартапу: 

  • Innovation Services (до €10k);
  • Entrepreneurship (до €25k);
  • Deep Tech Incubation (до €25k);
  • Rebuilding Ukraine (до €25k);
  • Deep Tech Scale-Up (до €50k).

Учасники програми пройдуть навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу. 

У Мінцифри підкреслили, що щонайменше 20% стартапів-учасників програми мають заснувати або керувати жінки.

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