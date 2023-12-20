ЄС виділяє 20 мільйонів євро для українських стартапів

У межах програми Seeds of Bravery від Європейської інноваційної ради виділять €20 мільйонів на підтримку українських стартапів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. Більшу увагу приділять Deep Tech-розробкам.
Програма надає п'ять видів підтримки з можливістю залучити до €60 тисяч одному стартапу:
- Innovation Services (до €10k);
- Entrepreneurship (до €25k);
- Deep Tech Incubation (до €25k);
- Rebuilding Ukraine (до €25k);
- Deep Tech Scale-Up (до €50k).
Учасники програми пройдуть навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу.
У Мінцифри підкреслили, що щонайменше 20% стартапів-учасників програми мають заснувати або керувати жінки.