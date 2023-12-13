Україна, Великобританія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, угода дасть можливість швидко й ефективно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні діджитал-проєкти.
"Головна мета меморандуму — знайти спільні цифрові рішення, щоб подолати сучасні виклики. У фокусі — штучний інтелект і відкриті дані. Також домовилися з Естонією та Британією посилити співробітництво у сфері електронного урядування. Зокрема, разом вирішувати проблеми, з якими стикаються уряди під час цифровізації процесів та надання електронних послуг", - розповів Федоров.
Глава Мінцифри зауважив, що "фактично це цифрова коаліція для розвитку та підсилення наших держав".
Із якими державами Україна співпрацюватиме у сфері цифрової трансформації
- Навесні тристоронній меморандум про співпрацю в цій сфері уклали Міністерство цифрової трансформації, Держспецзв'язку та Міністерство цифровізації Японії.
- Перед цим Україна і Велика Британія підписали угоду про цифрову торгівлю. Документ доповнює Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між обома державами.
- Торік Україна підписала угоду про участь у програмі ЄС "Цифрова Європа" (2021-2027).