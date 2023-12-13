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Україна, Великобританія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво

Угода дасть можливість швидко й ефективно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні діджитал-проєкти. 

Україна, Великобританія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво
Михайло Федоров
Фото: надано пресслужбою

Україна, Великобританія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фото: Telegram/Fedorov

Фото: Telegram/Fedorov

За його словами, угода дасть можливість швидко й ефективно обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні діджитал-проєкти. 

"Головна мета меморандуму — знайти спільні цифрові рішення, щоб подолати сучасні виклики. У фокусі — штучний інтелект і відкриті дані. Також домовилися з Естонією та Британією посилити співробітництво у сфері електронного урядування. Зокрема, разом вирішувати проблеми, з якими стикаються уряди під час цифровізації процесів та надання електронних послуг", - розповів Федоров.

Глава Мінцифри зауважив, що "фактично це цифрова коаліція для розвитку та підсилення наших держав".

Із якими державами Україна співпрацюватиме у сфері цифрової трансформації

  • Навесні тристоронній меморандум про співпрацю в цій сфері уклали Міністерство цифрової трансформації, Держспецзв'язку та Міністерство цифровізації Японії.
  • Перед цим Україна і Велика Британія підписали угоду про цифрову торгівлю. Документ доповнює Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між обома державами.
  • Торік Україна підписала угоду про участь у програмі ЄС "Цифрова Європа" (2021-2027).
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