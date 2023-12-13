РФ почала використовувати уже п'ятий майданчик для запуску "Шахедів", – МО Британії

Учора росіяни запустили щонайменше 15 ударних безпілотників Shahed з району Балаклава в окупованому Криму. Це новий майданчик для запуску дронів-камікадзе на південь від Севастополя.

5 грудня російські посадовці заявили, що перехопили 41 український безпілотник, які націлювалися на військову інфраструктуру включно з районом мису Чауда (насправді безпілотники вдарили по військових об'єктах окупантів – Ред.). Мис Чауда є відомим майданчиком запуску "Шахедів", який використовується росіянами з початку вересня 2023, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

"Зараз Балаклава є п’ятим підтвердженим пунктом запуску безпілотників-камікадзе, який використовується в операціях Росії проти України, поряд з пунктами на мисі Чауда, Єйську, Приморському та Курську", – йдеться у повідомленні.

Британці припускають, що Росія, ймовірно, розосередить точки запуску БпЛА по різних місцях, щоб захистити свої пункти та ускладнити роботу для української ППО.

У Міноборони додали, що РФ, можливо, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки, змушуючи Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/TzsUcPGtVV #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NxHlg5QG0i — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 13, 2023