Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
На Монобанк відбулася масована DDoS-атака (оновлено)
На Монобанк відбулася масована DDoS-атака (оновлено)
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
ГоловнаСуспільствоВійна

Найбільшу кількість зіткнень захисники протягом доби відбили на Авдіївському напрямку, – речник Генштабу

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. 

Найбільшу кількість зіткнень захисники протягом доби відбили на Авдіївському напрямку, – речник Генштабу
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєвєрного та Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де засхиники відбили 13 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.

"На Вугледарському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога уздовж усієї лінії фронту", – сказав речник.

На Запорізькому напрямку захисники відбили вісім атак північніше Приютного, західніше Вербового та південніше Роботиного. 

На Куп'янському відбили вісім атак противника в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Лиманському відбили дві атаки ворога в аргоні Макіївки Луганської області.

Захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Бахмутському напрямку захисники відбили п'ять атак ворога в районі Богданівки, Іванівки, Кліщіївки та Андріївки.

Протягом доби загалом було 95 бойових зіткнень, ворог завдав двох ракетних і 13 авіаударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies