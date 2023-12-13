Найбільшу кількість зіткнень захисники протягом доби відбили на Авдіївському напрямку, – речник Генштабу

На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєвєрного та Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де засхиники відбили 13 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.

"На Вугледарському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога уздовж усієї лінії фронту", – сказав речник.

На Запорізькому напрямку захисники відбили вісім атак північніше Приютного, західніше Вербового та південніше Роботиного.

На Куп'янському відбили вісім атак противника в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Лиманському відбили дві атаки ворога в аргоні Макіївки Луганської області.

Захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Бахмутському напрямку захисники відбили п'ять атак ворога в районі Богданівки, Іванівки, Кліщіївки та Андріївки.

Протягом доби загалом було 95 бойових зіткнень, ворог завдав двох ракетних і 13 авіаударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.