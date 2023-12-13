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Байден заявив, що готовий до компромісу з Конгресом щодо підтримки України

Джо Байден вважає, що Путін розраховує на неспроможність США допомогти Україні. 

Байден заявив, що готовий до компромісу з Конгресом щодо підтримки України
Фото: Скріншот з відео

Історія суворо оцінюватиме тих, хто відвертається від підтримки свободи.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільної із Володимиром Зеленським прес-конференції у Вашингтоні.

“Я не відвертаюся від України, як не робить цього й весь американський народ. Очевидна двопартійна більшість людей у США та в Конгресі підтримує вашу країну. Вони, як і я, розуміють, що успіх України та її спроможність стримувати агресію у майбутньому є критично важливими для безпеки усього світу”, - сказав Байден.

Президент також повідомив, що необхідно змінити міграційну систему в США, він готовий до компромісу з Конгресом, і наразі республіканці й демократи працюють над тим, щоб його досягти.

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“Тримати в заручниках допомогу Україні, яку підтримують обидві партії, це неправильно”, - сказав Байден,і додав, що просить затвердити допомогу Ізраїлю у війні з ХАМАС.

Він наголосив, що зараз на кону знаходиться свобода України, але, якщо ми не спинимо Путіна, то під загрозою опиниться свобода усіх майже всюди. 

“Путін продовжить просуватися, а інші агресори повсюди спробують взяти силою те, що зможуть”, - підкреслив президент США.

Джо Байден додав, що Путін розраховує на неспроможність США допомогти Україні. 

“Ми повинні показати, що він помиляється”, - зауважив лідер США.

"І НАТО буде в майбутньому України, без сумніву. Але, як ми сказали у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і всі умови будуть виконані. А зараз ми хочемо бути впевнені, що вони виграють війну", – відповів Джо Байден на питання, чи може Україна отримати запрошення до НАТО на його саміті у Вашингтоні у 2024 році.

Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"

  • У жовтні цього року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. 

  • Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.

  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано. 

  • 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону. 

  • 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

  • Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів  - Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.
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