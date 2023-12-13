Історія суворо оцінюватиме тих, хто відвертається від підтримки свободи.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільної із Володимиром Зеленським прес-конференції у Вашингтоні.

“Я не відвертаюся від України, як не робить цього й весь американський народ. Очевидна двопартійна більшість людей у США та в Конгресі підтримує вашу країну. Вони, як і я, розуміють, що успіх України та її спроможність стримувати агресію у майбутньому є критично важливими для безпеки усього світу”, - сказав Байден.

Президент також повідомив, що необхідно змінити міграційну систему в США, він готовий до компромісу з Конгресом, і наразі республіканці й демократи працюють над тим, щоб його досягти.

“Тримати в заручниках допомогу Україні, яку підтримують обидві партії, це неправильно”, - сказав Байден,і додав, що просить затвердити допомогу Ізраїлю у війні з ХАМАС.

Він наголосив, що зараз на кону знаходиться свобода України, але, якщо ми не спинимо Путіна, то під загрозою опиниться свобода усіх майже всюди.

“Путін продовжить просуватися, а інші агресори повсюди спробують взяти силою те, що зможуть”, - підкреслив президент США.

Джо Байден додав, що Путін розраховує на неспроможність США допомогти Україні.

“Ми повинні показати, що він помиляється”, - зауважив лідер США.

"І НАТО буде в майбутньому України, без сумніву. Але, як ми сказали у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і всі умови будуть виконані. А зараз ми хочемо бути впевнені, що вони виграють війну", – відповів Джо Байден на питання, чи може Україна отримати запрошення до НАТО на його саміті у Вашингтоні у 2024 році.

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