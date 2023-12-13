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Зеленський прибув до Норвегії з неоголошеним візитом

Очікується, що президент України зустрінеться з прем’єр-міністром Норвегії, а також візьме участь у саміті Північних країн.

Зеленський прибув до Норвегії з неоголошеним візитом
Ілюстративне фото
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, прибув до Норвегії з раніше неоголошеним візитом, щоб обговорити підтримку захисту України від російського вторгнення, пише Reuters із посиланням на заяву норвезького уряду.

Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере проведуть зустрічі щодо подальшої підтримки України Норвегією.

Лідери Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії також збираються зустрітися в Осло в середу на запланований саміт Північних країн.

“Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цілеспрямовану довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію”, — йдеться у заяві Стере.

Пізніше пресслужба президента підтвердила візит до Осло для участі в другому Саміті Україна – Північна Європа.

“Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті”, – повідомив президент.

Глава держави зазначив, що також проведе двосторонні переговори з учасниками Саміту. Зустрінеться з Його Величністю Королем Гаральдом V, відвідає Стортинг, поспілкується з норвезькими політиками та підприємцями.

Він додав, що зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії. 

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