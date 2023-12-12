Зеленський зустрівся зі сенаторами США. Про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

"Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію", - зазначив Президент.

Він повідомив, що розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні та "важливість збереження життєво необхідної американської підтримки" і відповів на запитання.

Фото: ОПУ Володимир Зеленський на зустрічі зі сенаторами США

"Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей", - йдеться в дописі.

CNN повідомляє, що Зеленський уникав на зустрічі розмов про внутрішню політику США щодо імміграції та пропозицій на цю тему. Натомість Президент зосередився на поясненні того, чому допомога США така важлива для України.

Сенатор Ліндсі Грем сказав журналістам, що дав зрозуміти Зеленському - затримка допомоги Україні є швидше внутрішнім "делікатним прикордонним питанням".

"Я сказав президенту Зеленському, що мій обов'язок номер один — забезпечити безпеку моєї країни, а також допомогти вашій, і я відчуваю, що прикордонна політика моєї країни є безпосередньою загрозою безпеці американського народу... Ви зробили все, що вас могли попросити. Це не ваша проблема тут", — зазначив Грем.

Сенатор Майк Раундз сказав, що Зеленський докладно розповів про проблеми з поверненням південної частини України та про те, що його державі "дуже, дуже не вистачає необхідних систем протиповітряної оборони".

Сенатор Маркуейн Маллін відзначив, що Зеленський витримав дискусію на "високому рівні", додавши, що український президент "поводився дуже шанобливо". Маллін заявив, що підтримує допомогу Україні, але хоче, щоб вона була пов'язана з посиленням прикордонної політики США.

Сенатор Рон Джонсон сказав, що Зеленський попередив - Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.

Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"