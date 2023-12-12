Зеленський зустрівся зі сенаторами США. Про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами.
Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.
"Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію", - зазначив Президент.
Він повідомив, що розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні та "важливість збереження життєво необхідної американської підтримки" і відповів на запитання.
"Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей", - йдеться в дописі.
CNN повідомляє, що Зеленський уникав на зустрічі розмов про внутрішню політику США щодо імміграції та пропозицій на цю тему. Натомість Президент зосередився на поясненні того, чому допомога США така важлива для України.
Сенатор Ліндсі Грем сказав журналістам, що дав зрозуміти Зеленському - затримка допомоги Україні є швидше внутрішнім "делікатним прикордонним питанням".
"Я сказав президенту Зеленському, що мій обов'язок номер один — забезпечити безпеку моєї країни, а також допомогти вашій, і я відчуваю, що прикордонна політика моєї країни є безпосередньою загрозою безпеці американського народу... Ви зробили все, що вас могли попросити. Це не ваша проблема тут", — зазначив Грем.
Сенатор Майк Раундз сказав, що Зеленський докладно розповів про проблеми з поверненням південної частини України та про те, що його державі "дуже, дуже не вистачає необхідних систем протиповітряної оборони".
Сенатор Маркуейн Маллін відзначив, що Зеленський витримав дискусію на "високому рівні", додавши, що український президент "поводився дуже шанобливо". Маллін заявив, що підтримує допомогу Україні, але хоче, щоб вона була пов'язана з посиленням прикордонної політики США.
Сенатор Рон Джонсон сказав, що Зеленський попередив - Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.
Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"
- У жовтні цьгоо року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
- Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
- 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
- Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів - Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.