Стефанчук обговорив з послом Франції продовження оборонної співпраці

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук зустрівся із новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Гаелєм Вейсьєром. Про це Стефанчук розповів у мережі Facebook.
"Подякував Франції за вже надану суттєву оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу. Розраховую на подальше постачання озброєння та військової техніки. Закцентував, що сьогоднішня нічна атака ворога на столицю вкотре показала важливість продовження оборонної підтримки України, зокрема — надання додаткових систем ППО", — зазначив спікер паламенту України.
Також дипломати обговорили під час зустрічі реалізацію Формули миру Володимира Зеленського та створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. У фокусі уваги посадовців також були стратегічні для України питання — євроатлантичної та європейської інтеграції.
"Подякував Франції за активну підтримку євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Поінформував, що Український Парламент виконав усі вимоги Європейської Комісії й ми дуже розраховуємо на рішення Європейської Ради про початок переговорів щодо вступу України в ЄС", — додав Стефанчук.
Українсько-французькі відносини:
- На початку цього року стало відомо, що Україна отримає від Франції ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar.
- У вересні цього року гендиректор французької оборонної компанії Nexter Group заявив, що Україна може отримати більше САУ Caesar.
- У листопаді Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
- Також Франція збільшить постачання боєприпасів Україні наступного року.