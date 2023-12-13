Стефанчук обговорив з послом Франції продовження оборонної співпраці

Під час зустрічі дипломати обговорили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук зустрівся із новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Гаелєм Вейсьєром. Про це Стефанчук розповів у мережі Facebook.

"Подякував Франції за вже надану суттєву оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу. Розраховую на подальше постачання озброєння та військової техніки. Закцентував, що сьогоднішня нічна атака ворога на столицю вкотре показала важливість продовження оборонної підтримки України, зокрема — надання додаткових систем ППО", — зазначив спікер паламенту України.

Також дипломати обговорили під час зустрічі реалізацію Формули миру Володимира Зеленського та створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. У фокусі уваги посадовців також були стратегічні для України питання — євроатлантичної та європейської інтеграції.

"Подякував Франції за активну підтримку євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Поінформував, що Український Парламент виконав усі вимоги Європейської Комісії й ми дуже розраховуємо на рішення Європейської Ради про початок переговорів щодо вступу України в ЄС", — додав Стефанчук.

Українсько-французькі відносини: