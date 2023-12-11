Франція, Німеччина та Італія закликали ЄC запровадити спеціальні санкції проти ХАМАСу

Сьогодні міністри закордонних справ ЄС розглянуть можливі наступні кроки у відповідь на кризу на Близькому Сході.

Франція, Німеччина та Італія закликали Європейський Союз запровадити спеціальну схему санкцій проти радикальної ісламської організації ХАМАС, пише Reuters.

Водночас сьогодні триває зустріч міністрів закордонних справ ЄС, на якій розглянуть можливі наступні кроки у відповідь на кризу на Близькому Сході.

На зустрічі має йти мова про жорстке обмеження фінансування ХАМАСу і заборону на поїздки для ізраїльських поселенців, відповідальних за насильство на Західному березі.

У листі до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля міністри закордонних справ трьох найбільших країн блоку заявили, що ЄС повинен вжив "усіх необхідних заходів проти терористичного угруповання ХАМАС та його прихильників".

“Йдеться про сильнішу європейську відданість як боротьбі з інфраструктурою та фінансовою підтримкою ХАМАСу, так і про ізоляцію та делегітимізацію угруповання на міжнародному рівні, що ніяким чином не стосується палестинців чи їхніх законних намірів”, − йдеться у листі.

ХАМАС уже включений Європейським Союзом до списку терористичних організацій, а це означає, що будь-які кошти чи активи, які він має у ЄС, мають бути заморожені.

Наразі невідомо, як саме санкції будуть розширені або посилені. Якщо члени ЄС погодяться на пропозицію загалом, наступним кроком стане розробка законодавчої бази, щоб визначити, які фізичні та юридичні особи будуть мішенню. “Франція, Німеччина та Італія вже проштовхували таку схему за лаштунками, але лист Катрін Колонни з Франції, Анналени Бербок з Німеччини та Антоніо Таяні з Італії посилює тиск на інші країни ЄС, щоб вони її підтримали”, − зазначає Reuters.

Високопосадовці ЄС, зокрема Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, також висловили занепокоєння зростанням насильства з боку ізраїльських поселенців проти палестинців на окупованому Західному березі.

Лист міністрів припускає, що відповідь ЄС може включати заборону на поїздки до ЄС та інші обмеження для тих, хто винний у насильстві, з огляду на порушення прав людини. Водночас це питання не згадувалося в спільному листі до Борреля, в якому йшлося про “нашу солідарність з Ізраїлем”.

Очільниця французького МЗС Кетрін Колонна заявила журналістам у понеділок, що Париж розглядає можливість внутрішніх санкцій проти таких осіб. Бельгія намагатиметься додати поселенців, які вчиняють насильство, до інформаційної бази даних Шенгену, щоб заборонити їм в’їзд. Водночас досягнути одностайності буде важко, оскільки такі країни, як Австрія, Чехія та Угорщина, є вірними союзниками Ізраїлю, підкреслює видання.