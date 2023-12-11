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Справа Тейшейри: У США 15 осіб притягнули до відповідальності через витік секретних документів Пентагону

Декого звільнили з роботи, до інших застосували позасудові покарання.

Справа Тейшейри: У США 15 осіб притягнули до відповідальності через витік секретних документів Пентагону
Джек Тейшейра
Фото: Facebook

Повітряні сили США оприлюднили звіт про результати розслідування щодо несанкціонованого розкриття секретної інформації нацгвардійцями.

Як ідеться на сайті американського міністерства, причиною витоку секретних документів є "передбачувані дії однієї людини, Тейшейри, якій пред'явлені звинувачення за шістьма пунктами".

Розслідування показало, що інші нацгвардійці з підрозділу Тейшейри не здійснили належних дій після того, як дізналися про його розвідувальну діяльність. Однак слідство не виявило доказів того, що ці люди були обізнані про його наміри.

Серед факторів, які сприяли злочину, розслідування назвало нездатність командирів належним чином інспектувати райони, що перебувають під їхнім командуванням, непослідовні інструкції щодо повідомлення про інциденти безпеки, неефективні процеси застосування дисциплінарних заходів, відсутність нагляду/нагляду за роботою нічних змін та ненадання результатів польових перевірок з допуском до служби безпеки.

Також керівництво не виявляло пильності під час перевірки поведінки всіх осіб, які перебувають під їх командуванням. 

Починаючи з 7 вересня 2023 року, керівництво Повітряних сил Національної гвардії США ініціювало дисциплінарні та інші адміністративні заходи щодо 15 осіб за невиконання службових обов'язків. Були як звільнення особового складу з посад, зокрема, командних, так і позасудові покарання.

Що відомо про справу Тейшейри або ж Discord Leaks

  • На початку квітня цього року в соціальних мережах були опубліковані засекречені військові документи щодо планів США і НАТО щодо нарощення української армії перед запланованим контрнаступом.
  • Спершу повідомлялося, що група розслідувачів Bellingcat знайшла можливі першоджерела "злитих матеріалів Пентагону". Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах. Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів, а згодом ФБР заарештувало 21-річного Джека Тейшейру, якого підозрюють у "зливі".
  • Невдовзі стало відомо, що військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Тейшейра розміщував конфіденційну інформацію на декілька місяців раніше, ніж було відомо раніше, і в набагато чисельнішій групі чату. Як писав The New York Times, користувач Discord, що відповідає профілю Джека Тейшейри, поширював розвіддані менш ніж за дві доби до повномасштабного вторгнення РФ.
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