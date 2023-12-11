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Уряд Моравецького не отримав вотум довіри від сейму Польщі

Претендентом на пост премєра є Дональд Туск.

Уряд Моравецького не отримав вотум довіри від сейму Польщі
Фото: PAP/Pawel Supernak

Польський сейм не висловив довіру урядові прем'єра Матеуша Моравецького, повідомляє РАР.

За відповідне рішення проголосували тільки 190 депутатів. 266 виступили проти.

Тепер ініціатива щодо обрання нового прем'єра та уряду належатиме сейму. Кандидатом на пост глави уряду є Дональд Туск. Нині депутати мають обрати нового прем'єр-міністра, що є другим конституційним кроком. Опісля пройде обговорення, а тоді голосування за кандидатуру.

12 грудня новий глава уряду має представити програму дій, склад міністрів і пропозицію щодо обрання Ради міністрів.

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