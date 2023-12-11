Австралія хоче вдічі зменшити кількість мігрантів за два роки

Уряд Австралії заявляє, що протягом двох років скоротить кількість мігрантів вдвічі, намагаючись виправити “зламану” імміграційну систему країни, пише BBC.

До червня 2025 року ця цифра має становити 250 000 осіб, що приблизно відповідає допандемічному рівню.

Відповідно до нового плану візові правила для іноземних студентів і низькокваліфікованих працівників будуть посилені.

Міграція в Австралії досягла рекордного рівня, посилюючи проблеми з житлом та інфраструктурою. Водночас актуальним є дефіцит кваліфікованих працівників. За 12 місяців до червня 2023-го до Австралії прибули 510 000 мігрантів.

Міністерка внутрішніх справ Клер О'Ніл оприлюднила імміграційну стратегію на 10 років. “Перевірка на початку цього року, виявила, що система “сильно зламана” − надто складна, повільна та неефективна − і потребує “значної реформи””, − сказала вона.

Серед нових заходів − жорсткіші мінімальні вимоги до володіння англійською мовою для іноземних студентів, а також ретельніший контроль тих, хто подає заявку на отримання другої візи. Вони повинні довести, що будь-яке подальше навчання просуне їхні академічні прагнення або кар’єру. Згідно з офіційними даними, в Австралії проживає близько 650 000 іноземних студентів, багато з них мають другу візу.

Візові шляхи для мігрантів із "спеціалістами" або "основними" навичками, як-от висококваліфіковані технічні працівники чи доглядальники, також були вдосконалені, щоб запропонувати кращі перспективи постійного проживання.

Водночас покращено візові процедури для мігрантів зі “спеціальними” або "основними” навичками, наприклад для висококваліфікованих технічних працівників або доглядальників, їм планується запропонувати кращі перспективи постійного проживання.