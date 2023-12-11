Туск може сьогодні стати прем’єр-міністром Польщі

Колишній президент Європейської ради та лідер партії “Громадянська платформа” Дональд Туск може бути сьогодні призначений прем’єр-міністром Польщі під час засідання парламенту, пише Rueters.
У понеділок прем’єр-міністра Матеуш Моравецький виступить перед палатою з промовою, після чого відбудеться вотум довіри.
Його націоналістична партія “Партія і справедливість” (ПіС) намагається протиставити своє поєднання консервативних соціальних цінностей і лівої економічної політики ліберальній програмі Туска, яка, за її словами, прив’язана до іноземних інтересів і байдужа до добробуту менш заможних поляків.
Якщо Моравецький програє голосування, нового прем’єр-міністра обиратиме парламент, де Туск має підтримку абсолютної більшості. Далі він звернеться до законодавців у вівторок.
Польща спостерігає безпрецедентний рівень інтересу до роботи законодавчого органу після виборів 15 жовтня, на яких більшість отримав широкий альянс проєвропейських партій на чолі з Туском.
“Понеділок і вівторок − це два найважливіші дні в історії Польщі з 1989 року (рік закінчення у країні комуністичного правління, - ред.)”, − сказав Міхал Кобоско, заступник голови партії “Польща 2050”, яка входить до альянсу.
Засідання парламенту у понеділок буде транслювати навіть один з варшавських кінотеатрів, квитки на “сеанс” вже розпродані.
Хто такий Дональд Туск
- 2000-го Туск разом із кількома відомими політиками правого спрямування створює право-центристську, ліберальну "Громадянську платформу". Вона стала найбільшою опозиційною партією по відношенню до посткомуністичної більшості, а сам Д.Туск обійняв посаду віце-спікера Сейму.
- З 2003 - голова ДП. У 2005 очолював ДП на парламентських виборах (партія посіла друге місце, отримавши 36,33% голосів виборців і залишилася в опозиції).
- У 2005 брав участь у президентських виборах, посівши друге місце у другому турі (45,96%), програвши Леху Качинському.
- 21 жовтня 2007 року ДП перемогла на позачергових парламентських виборах. Значну роль у цьому успіху відіграла переконлива перемога Туска у теледебатах із прем'єр-міністром Ярославом Качинським. 16 листопада 2007 року Туск був призначений прем'єр-міністром Польщі.
- Не брав участі у президентських виборах 2010 року.
- На парламентських виборах 2011 року очолювана ним партія посіла перше місце з 39,11% голосів виборців та отримала 206 місць у Сеймі. Партія також отримала більшість у Сенаті.
- 30 серпня 2014 року обраний на посаду голови Європейської ради.
- 9 березня 2017 року Дональда Туска було переобрано головою Європейської ради на другий термін, незважаючи на антипатії до його кандидатури в його рідній Польщі.
Що було раніше
- Націоналістична партія прем’єра Моравецького “Право і справедливість” (ПіС) стала першою на виборах, і президент Анджей Дуда, союзник партії, дав йому першу можливість сформувати уряд.
- Однак Моравецькому не вистачає більшості, а всі інші партії виключили співпрацю з його політичною силою.
- Вісім років при владі ПіС були відзначені численними суперечками з Європейським Союзом, зокрема щодо незалежності судової системи, які призвели до замороження мільярдів євро від ЄС для Варшави. Критики заявляють про підірив незалежності судів, перетворення державних ЗМІ на “пропагандистську трубу” та розпалювання упереджень щодо іммігрантів та ЛГБТ-спільноти.
- Туск заявив, що новий уряд розв'язуватиме проблеми, які останнім часом постали між Варшавою і Києвом. Йдеться, зокрема, про блокування вантажних перевезень на кордоні Польщі з Україною, де з польського боку накопичилися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок.