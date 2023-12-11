Туск може сьогодні стати прем’єр-міністром Польщі

Чинний очільник уряду країни Моравецький виступить у парламенті з промовою, після чого відбудеться вотум довіри.

Колишній президент Європейської ради та лідер партії “Громадянська платформа” Дональд Туск може бути сьогодні призначений прем’єр-міністром Польщі під час засідання парламенту, пише Rueters.

У понеділок прем’єр-міністра Матеуш Моравецький виступить перед палатою з промовою, після чого відбудеться вотум довіри.

Його націоналістична партія “Партія і справедливість” (ПіС) намагається протиставити своє поєднання консервативних соціальних цінностей і лівої економічної політики ліберальній програмі Туска, яка, за її словами, прив’язана до іноземних інтересів і байдужа до добробуту менш заможних поляків.

Якщо Моравецький програє голосування, нового прем’єр-міністра обиратиме парламент, де Туск має підтримку абсолютної більшості. Далі він звернеться до законодавців у вівторок.

Польща спостерігає безпрецедентний рівень інтересу до роботи законодавчого органу після виборів 15 жовтня, на яких більшість отримав широкий альянс проєвропейських партій на чолі з Туском.

“Понеділок і вівторок − це два найважливіші дні в історії Польщі з 1989 року (рік закінчення у країні комуністичного правління, - ред.)”, − сказав Міхал Кобоско, заступник голови партії “Польща 2050”, яка входить до альянсу.

Засідання парламенту у понеділок буде транслювати навіть один з варшавських кінотеатрів, квитки на “сеанс” вже розпродані.

Хто такий Дональд Туск

2000-го Туск разом із кількома відомими політиками правого спрямування створює право-центристську, ліберальну "Громадянську платформу". Вона стала найбільшою опозиційною партією по відношенню до посткомуністичної більшості, а сам Д.Туск обійняв посаду віце-спікера Сейму.

З 2003 - голова ДП. У 2005 очолював ДП на парламентських виборах (партія посіла друге місце, отримавши 36,33% голосів виборців і залишилася в опозиції).

У 2005 брав участь у президентських виборах, посівши друге місце у другому турі (45,96%), програвши Леху Качинському.

21 жовтня 2007 року ДП перемогла на позачергових парламентських виборах. Значну роль у цьому успіху відіграла переконлива перемога Туска у теледебатах із прем'єр-міністром Ярославом Качинським. 16 листопада 2007 року Туск був призначений прем'єр-міністром Польщі.

Не брав участі у президентських виборах 2010 року.

На парламентських виборах 2011 року очолювана ним партія посіла перше місце з 39,11% голосів виборців та отримала 206 місць у Сеймі. Партія також отримала більшість у Сенаті.

30 серпня 2014 року обраний на посаду голови Європейської ради.

9 березня 2017 року Дональда Туска було переобрано головою Європейської ради на другий термін, незважаючи на антипатії до його кандидатури в його рідній Польщі.

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