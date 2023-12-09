Ми зробимо все, щоб швидко вирішити проблему на польсько-українському кордоні, - МЗС Естонії

Глава естонського МЗС зауважив, що це питання є важливим, оскільки польські прикордонні переходи використовуються, зокрема, для доставки життєво важливої гуманітарної та оборонної допомоги.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Тсахкна) заявив, що його країна повністю готова сприяти швидкому вирішенню проблеми на польсько-українському кордоні. Так він прокоментував розмову в п'ятницю з міністром закордонних справ Польщі Шимоном Шиньковським вель Сенком, повідомляє PAP.

"Польські прикордонні переходи використовуються, зокрема, для доставки життєво важливої гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які підсилюють економіку України. Тому Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення", - підкреслив естонський міністр.

Міністри також обговорили питання початку переговорів про вступ України до ЄС.

"Ми наближаємося до дуже важливого тижня, протягом якого я очікую прогресу на шляху України до ЄС, а також ухвалення 12-го пакету санкцій", - сказав Цахкна.

Тим часом кандидат на посаду прем’єра Польщі пообіцяв розблокувати кордон з Україною. Дональд Туск заявив, що, у разі його обрання, майбутній уряд Польщі зніматиме тертя у відносинах з Україною.

Раніше євродепутати звернулися до Анджея Дуди зупинити блокування українських вантажівок на кордоні з Польщею. Президента Польщі закликали вжити кроків з метою зупинити блокаду кордону з Україною.