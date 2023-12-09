Ми зробимо все, щоб швидко вирішити проблему на польсько-українському кордоні, - МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Тсахкна) заявив, що його країна повністю готова сприяти швидкому вирішенню проблеми на польсько-українському кордоні. Так він прокоментував розмову в п'ятницю з міністром закордонних справ Польщі Шимоном Шиньковським вель Сенком, повідомляє PAP.
"Польські прикордонні переходи використовуються, зокрема, для доставки життєво важливої гуманітарної та оборонної допомоги, а також для транспортування товарів, які підсилюють економіку України. Тому Естонія готова зробити свій внесок у пошук швидкого рішення", - підкреслив естонський міністр.
Міністри також обговорили питання початку переговорів про вступ України до ЄС.
"Ми наближаємося до дуже важливого тижня, протягом якого я очікую прогресу на шляху України до ЄС, а також ухвалення 12-го пакету санкцій", - сказав Цахкна.
Тим часом кандидат на посаду прем’єра Польщі пообіцяв розблокувати кордон з Україною. Дональд Туск заявив, що, у разі його обрання, майбутній уряд Польщі зніматиме тертя у відносинах з Україною.
Раніше євродепутати звернулися до Анджея Дуди зупинити блокування українських вантажівок на кордоні з Польщею. Президента Польщі закликали вжити кроків з метою зупинити блокаду кордону з Україною.