Євродепутати звернулися до Анджея Дуди зупинити блокування українських вантажівок на кордоні з Польщею

Євродепутати звернулися до президента Польщі вжити кроків з метою зупинити блокаду кордону з Україною. Текст звернення голів Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту та двох єврокомісарів до Анджея Дуди оприлюднив у мережі "X" литовський євродепутат Андрюс Кубілюс.
"Депутати Європейського парламенту закликають президента Дуду та лідерів інституцій ЄС вжити кроків, щоб припинити тривале блокування польськими перевізниками українсько-польського кордону. На карту поставлена солідарність ЄС з Україною, яка веде війну, захищаючи наші цінності", — йдеться у заяві.
Що відомо про страйк польських перевізників:
- 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на пунктах пропуску із Україною. Через це ускладнено рух для вантажівок. Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску.
- Українська сторона спробувала переконати польських перевізників відновити рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Однак, представники польських автоперевізниківзаявили, що переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.
- Польські фермери приєдналися до страйку перевізників і вийшли на протест до українсько-польсокого кордону. Зокрема, протест відбувається на пункті пропуску "Шегині"-"Медика".
- Попри звинувачення у блокування польськими перевізниками військової допомоги на кордоні, уряд Польщі заперечив це.
- Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні також читайте в матеріалі Lb.ua.