Євродепутати звернулися до Анджея Дуди зупинити блокування українських вантажівок на кордоні з Польщею

Євродепутати звернулися до президента Польщі вжити кроків з метою зупинити блокаду кордону з Україною. Текст звернення голів Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту та двох єврокомісарів до Анджея Дуди оприлюднив у мережі "X" литовський євродепутат Андрюс Кубілюс.

"Депутати Європейського парламенту закликають президента Дуду та лідерів інституцій ЄС вжити кроків, щоб припинити тривале блокування польськими перевізниками українсько-польського кордону. На карту поставлена солідарність ЄС з Україною, яка веде війну, захищаючи наші цінності", — йдеться у заяві.

Що відомо про страйк польських перевізників: