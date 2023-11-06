На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
ГоловнаСвіт

Обіцяють пускати по вантажівці за годину: польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною

Також вони пропускатимуть гуманітарні вантажі. 

Обіцяють пускати по вантажівці за годину: польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною
Фото: EPA/UPG

Польські перевізники розпочали страйк на пунктах пропуску із Україною. Через це ускладнено рух для вантажівок.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене" почалося після 13 години. Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

"Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Дозвіл на проведення страйку польські прикордонник мають аж до січня. 

Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам. Заступник міністра Деркач також говорив, що угода діє в обидві сторони: не лише українці їдуть в ЄС без дозволів, а й перевізники ЄС в'їжджають до України без них, тож скасувати угоду лише на рівні однієї Польщі неможливо, писало BBC Україна. Деркач не виключає, що страйками польські перевізники намагаються вплинути на те, чи буде продовжено дію угоди після її завершення. 

Так званий транспортний безвіз між Україною та ЄС було затверджено торік. Угода діє до липня 2024. Польські перевізники вважають, що внаслідок дії угоди виникла надмірна конкуренція і вимагають повернути обов'язок отримувати дозволи на діяльність для українських транспортних фірм. Також перевізники Польщі хочуть, аби їм дозволили не ставати в електронну чергу на території України або надали окрему чергу для порожнього транспорту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies