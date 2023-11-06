ЄС виділив ще 25 млн євро на гуманітарну допомогу для Сектора Гази

Європейський союз збільшує свою гуманітарну допомогу Сектору Гази ще на 25 мільйонів євро, довівши загальний обсяг допомоги до 100 мільйонів євро.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, пише The Guardian.

Виступаючи перед послами, вона зазначила, що блок працює з Ізраїлем, Єгиптом та ООН, аби пропустити більше конвоїв у Газу. Зараз допомога надходить через єгипетський прикордонний перехід Рафах. Однак її обсяги залишаються надто малими, щоб “задовольнити величезні гуманітарні потреби у Секторі Гази”.

За словами фон дер Ляєн, пріоритетом є зміцненням логістичних можливостей Рафаху, однак триває робота над додатковими маршрутами − наприклад, морським коридором з Кіпру. Вони мають гарантувати стійкий, регульований і надійний потік допомоги.

Глава Єврокомісії також згадала заручників, які утримуються в анклаві, наголосивши, що “кожен заручник має значення”.Європа, заявила фон дер Ляйєн, “має зробити все, що в наших силах, щоб уникнути регіонального конфлікту”. Говорячи про майбутнє, вона наголосила, що “Газа не може бути притулком для терористів”. Аби забезпечити це розглядаються різні варіанти, включно з міжнародними миротворчими силами під мандатом ООН.

“Це означає, що терористична організація Хамас не може контролювати Сектор Гази або керувати ним. Має бути лише одна Палестинська автономія та одна палестинська держава”, − заявила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, SkyNews з посиланням на посла Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі написали, що ХАМАС використав 100 млн доларів гуманітарної допомоги, яка надходила в Сектор Гази, для побудови підземних тунелів під містом.