В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
ГоловнаСвіт

ЄС виділив ще 25 млн євро на гуманітарну допомогу для Сектора Гази

Блок працює над додатковими маршрутами перевезення допомоги − наприклад, морським коридором з Кіпру.

ЄС виділив ще 25 млн євро на гуманітарну допомогу для Сектора Гази
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ЕРА/UPG

Європейський союз збільшує свою гуманітарну допомогу Сектору Гази ще на 25 мільйонів євро, довівши загальний обсяг допомоги до 100 мільйонів євро.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, пише The Guardian

Виступаючи перед послами, вона зазначила, що блок працює з Ізраїлем, Єгиптом та ООН, аби пропустити більше конвоїв у Газу. Зараз допомога надходить через єгипетський прикордонний перехід Рафах. Однак її обсяги залишаються надто малими, щоб “задовольнити величезні гуманітарні потреби у Секторі Гази”.

За словами фон дер Ляєн, пріоритетом є зміцненням логістичних можливостей Рафаху, однак триває робота над додатковими маршрутами − наприклад, морським коридором з Кіпру. Вони мають гарантувати стійкий, регульований і надійний потік допомоги.

Підписуйтесь на наш Google News

Глава Єврокомісії також згадала заручників, які утримуються в анклаві, наголосивши, що “кожен заручник має значення”.Європа, заявила фон дер Ляйєн, “має зробити все, що в наших силах, щоб уникнути регіонального конфлікту”. Говорячи про майбутнє, вона наголосила, що “Газа не може бути притулком для терористів”. Аби забезпечити це розглядаються різні варіанти, включно з міжнародними миротворчими силами під мандатом ООН.

“Це означає, що терористична організація Хамас не може контролювати Сектор Гази або керувати ним. Має бути лише одна Палестинська автономія та одна палестинська держава”, − заявила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, SkyNews з посиланням на посла Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі написали, що ХАМАС використав 100 млн доларів гуманітарної допомоги, яка надходила в Сектор Гази, для побудови підземних тунелів під містом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies