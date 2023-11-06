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Ізраїль повністю оточив місто Газа, атакуючи цілі над і під землею, − речник ЦАХАЛу

"Тепер існує північна та південна частини Сектору Гази".

Ізраїль повністю оточив місто Газа, атакуючи цілі над і під землею, − речник ЦАХАЛу
Фото: EPA/UPG

У неділю Ізраїль повністю оточив місто Газа, атакуючи цілі над і під землею.

Про це повідомив речник армії, контрадмірал Даніель Хагарі, пише Bloomberg.

“Від сьогодні існує північна та південна частини сектору Гази”, − сказав Хагарі. 

За його словами, гуманітарний коридор залишається відкритим для мешканців, які хочуть тікати на південь.

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На фотографіях із приморської смуги, контрольованої ХАМАСОм, видно, як люди вирушають на південь, їхні речі складені у фургонах, запряжених ослами.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила сьогодні зранку повідомила про взяття під контроль бази терористів ХАМАСу у Секторі Гази. Комплекс містить спостережні пости, тренувальні зони для бойовиків і підземні тунелі. За добу ЦАХАЛ вразив з повітря 450 цілей і ліквідував командирів терористів.

Раніше стали відомо, що солдати 36-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю вдарили вглиб Сектора Гази й розташувалися вздовж узбережжя. Завданням підрозділу було оточити сили ХАМАСу у місті Газа.

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