Ізраїль повністю оточив місто Газа, атакуючи цілі над і під землею, − речник ЦАХАЛу

"Тепер існує північна та південна частини Сектору Гази".

У неділю Ізраїль повністю оточив місто Газа, атакуючи цілі над і під землею.

Про це повідомив речник армії, контрадмірал Даніель Хагарі, пише Bloomberg.

“Від сьогодні існує північна та південна частини сектору Гази”, − сказав Хагарі.

За його словами, гуманітарний коридор залишається відкритим для мешканців, які хочуть тікати на південь.

На фотографіях із приморської смуги, контрольованої ХАМАСОм, видно, як люди вирушають на південь, їхні речі складені у фургонах, запряжених ослами.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила сьогодні зранку повідомила про взяття під контроль бази терористів ХАМАСу у Секторі Гази. Комплекс містить спостережні пости, тренувальні зони для бойовиків і підземні тунелі. За добу ЦАХАЛ вразив з повітря 450 цілей і ліквідував командирів терористів.

Раніше стали відомо, що солдати 36-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю вдарили вглиб Сектора Гази й розташувалися вздовж узбережжя. Завданням підрозділу було оточити сили ХАМАСу у місті Газа.