Блінкен прибув до Туреччини на тлі відправлення атомного підводного човна США в регіон

Відправлення човна може бути сигналом для Ірану, аби він утримався від нападів на Ізраїль.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Туреччини для переговорів щодо Гази. Візит відбувся на тлі відправки в регіон американського атомного підводного човна, пише The Guardian.

Після оголошення візиту сотні протестувальників йшли маршем до авіабази, де розміщені сили США на південному сході Туреччини. Аби їх розігнати, поліція застосовувала водомети і сльозогінний газ.

Блінкен має зустрітися з турецьким міністром закордонних справ.

"Сам президент Реджеп Тайіп Ердоган планує подорожувати віддаленим північним сходом Туреччини в понеділок, очевидно, через зневажливе ставлення до головного дипломата Вашингтона", – припустили журналісти.

Пізно в неділю Центральне командування США, яке охоплює Близький Схід, повідомило, що атомний ракетний підводний човен класу "Огайо" прибув до регіону. Це незвичайне публічне оголошення про розташування атомного підводного човна, яке може бути сигналом стримування Ірану від атак на Ізраїль.

New York Times цитує офіційних осіб, які стверджують, що Білий дім також надіслав повідомлення Ірану та Хезболлі про те, що США будуть готові до військового втручання, якщо на Ізраїль будуть здійснені напади. У неділю міністр оборони Ллойд Остін підтвердив позицію США про те, що вони віддані стримуванню "будь-якого державного чи недержавного актора, який прагне ескалувати цей конфлікт".

Поїздка Блінкена до Туреччини є частиною його туру по Близькому Сходу, що включав неанонсований візит на Західний берег для переговорів із президентом Палестинської автономії. Американський дипломат зіткнувся з хором арабських закликів підтримати негайне припинення вогню. Міністри закордонних справ Катару, Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратів зустрілися в суботу в Аммані з Блінкеном і також закликали його переконати Ізраїль погодитися на припинення вогню. Блінкен також відвідав Ірак у неділю і провів переговори з прем'єр-міністром Мохаммедом ас-Судані.

До того, 3 листопада, Блінкен був в Ізраїлі – втретє від початку війни 7 жовтня.