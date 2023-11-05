Ізраїль під час наземної операції в Газі атакував понад 2,5 тисячі об'єктів ХАМАС

ЦАХАЛ заявляє, що під час наземної операції за допомогою сухопутних, повітряних і військово-морських сили Ізраїлю вдалося знищити понад 2,5 тисячі об'єктів терористів ХАМАС. Про це пише The Times of Israel.

Відомо, що протягом ночі війська продовжували бої з терористами ХАМАСу на півночі Гази. Також зазначається, що літаки завдали ударів по інфраструктурі ХАМАС, місцях зберігання зброї, спостережних пунктах і командних центрах терористів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його держава відмовляється від припинення вогню, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників.