УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу
Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони Умєрова
Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони Умєрова
ГоловнаСвіт

В Ізраїлі один з міністрів запропонував "варіант" скинути ядерну бомбу на Газу. Його відсторонили

Нетаньягу різко розкритикував таку заяву ультраправого міністра.

В Ізраїлі один з міністрів запропонував "варіант" скинути ядерну бомбу на Газу. Його відсторонили
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на Сектор Газа ядерну бомбу. Пропри всі виправдання, що така заява була метафоричною, Нетаньягу відсторонив міністра від засідань уряду. Про це повідомляє Haaretz.

Під час інтерв'ю, ультраправий міністр стверджував, що "в Газі немає некомбатантів", додавши, що надання гуманітарної допомоги сектору буде "провалом".

Крім того, міністр заявив, що ядерний удар по Газі став би "одним з варіантів". Коли йому нагадали, що у Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він додав, що на війні є жертви.

"Я молюся і сподіваюся на їх повернення, але війна має свою ціну", – сказав Еліяху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху швидко відреагував на заяву Еліяху про можливість ядерного удару по Сектору Газа.

"Слова Аміхая Еліяху відірвані від реальності... Ізраїль і ЦАХАЛ діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб запобігти шкоді непричетним людям, і ми продовжуватимемо це робити до перемоги", – сказав він.

На тлі конфлікту Нетаньяху відсторонив міністра від засідань уряду Ізраїлю.

Нагадаємо, Ізраїль відмовився тимчасово зупинити вогонь, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies