В Ізраїлі один з міністрів запропонував "варіант" скинути ядерну бомбу на Газу. Його відсторонили

Ізраїльський міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на Сектор Газа ядерну бомбу. Пропри всі виправдання, що така заява була метафоричною, Нетаньягу відсторонив міністра від засідань уряду. Про це повідомляє Haaretz.

Під час інтерв'ю, ультраправий міністр стверджував, що "в Газі немає некомбатантів", додавши, що надання гуманітарної допомоги сектору буде "провалом".

Крім того, міністр заявив, що ядерний удар по Газі став би "одним з варіантів". Коли йому нагадали, що у Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він додав, що на війні є жертви.

"Я молюся і сподіваюся на їх повернення, але війна має свою ціну", – сказав Еліяху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху швидко відреагував на заяву Еліяху про можливість ядерного удару по Сектору Газа.

"Слова Аміхая Еліяху відірвані від реальності... Ізраїль і ЦАХАЛ діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб запобігти шкоді непричетним людям, і ми продовжуватимемо це робити до перемоги", – сказав він.

На тлі конфлікту Нетаньяху відсторонив міністра від засідань уряду Ізраїлю.

Нагадаємо, Ізраїль відмовився тимчасово зупинити вогонь, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників