Ізраїль відмовився тимчасово зупинити вогонь, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників

"Я кажу нашим ворогам на півночі: не випробовуйте нас - ви дорого заплатите...",- заявив Біньямін Нетаньяху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його держава відмовляється від припинення вогню, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників, передає Sky News.

"Я кажу нашим ворогам на півночі: не випробовуйте нас - ви дорого заплатите... Ізраїль відмовляється від тимчасового припинення вогню, яке не включає повернення наших заручників", - сказав Нетаньягу.

Мова йде про понад 240 осіб. Прем'єр також пообіцяв продовжувати наступ у Секторі Гази.

Нетаньягу додав, що сили Ізраїлю діють на повну силу на всіх фронтах.

Нагадаємо, Ізраїль ліквідував ще одного командира батальйону ХАМАСу та завдав ударів по інфраструктурі терористів.

Тим часом нині лідер ліванського шиїтського угрупування ісламізму “Хезболла” Саїд Хасан Насралла вперше виступив перед своїми послідовниками.

Він заявив, що ліванський фронт зміг відволікти третину ізраїльської армії, яка підійшла до кордону з Ліваном, переключити на себе половину військово-морських сил Ізраїлю у Середземному морі навпроти Лівану та Хайфи, чверть ізраїльських ВПС і майже половину ПРО.

Також Насралла закликав арабські та ісламські країни розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів.