Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
ГоловнаСвіт

Ізраїль відмовився тимчасово зупинити вогонь, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників

"Я кажу нашим ворогам на півночі: не випробовуйте нас - ви дорого заплатите...",- заявив Біньямін Нетаньяху.

Ізраїль відмовився тимчасово зупинити вогонь, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його держава відмовляється від припинення вогню, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників, передає Sky News.

"Я кажу нашим ворогам на півночі: не випробовуйте нас - ви дорого заплатите... Ізраїль відмовляється від тимчасового припинення вогню, яке не включає повернення наших заручників", - сказав Нетаньягу.

Мова йде про понад 240 осіб. Прем'єр також пообіцяв продовжувати наступ у Секторі Гази.

Нетаньягу додав, що сили Ізраїлю діють на повну силу на всіх фронтах.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Ізраїль ліквідував ще одного командира батальйону ХАМАСу та завдав ударів по інфраструктурі терористів.

Тим часом нині лідер ліванського шиїтського угрупування ісламізму “Хезболла” Саїд Хасан Насралла вперше виступив перед своїми послідовниками.

Він заявив, що ліванський фронт зміг відволікти третину ізраїльської армії, яка підійшла до кордону з Ліваном, переключити на себе половину військово-морських сил Ізраїлю у Середземному морі навпроти Лівану та Хайфи, чверть ізраїльських ВПС і майже половину ПРО.

Також Насралла закликав арабські та ісламські країни розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies