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Росія видворила болгарського журналіста

Росіяни, щоправда, заявили, що готові відновити його діяльність, якщо Болгарія зробить такий же крок щодо пропагандиста Гацака.

Росія видворила болгарського журналіста
Фото: ukrinform.ua

Росія видворила шеф-кореспондента Болгарського національного радіо (БНР) Атанаса Григорова.

Про це повідомило МЗС країни-агресора.

Такий крок РФ зробила після того, як Болгарія днями прогнала пропагандиста Олександра Гацака через загрозу національній безпеці.

Григоров має здати своє акредитаційне посвідчення і покинути територію РФ. 

Росіяни, щоправда, заявили, що готові відновити діяльність болгарського журналіста, якщо Болгарія зробить такий же крок щодо Гацака.

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Нагадаємо, днями Болгарія видворила кореспондента "Російської газети" Гацака і позбавила права на проживання, а також заборонила в'їзд на територію країн-членів ЄС.

Крім того, у Молдові заблокували низку каналів та інтернет-порталів (серед них і російські ЗМІ) через те, що подання їхньої інформації може викликати напруженість і соціальні конфлікти.

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