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15 років тюрми отримав військовий ЗСУ, який коригував вогонь росіян по Нікополю

На гачок загарбників зрадник потрапив через свою матір, яка проживає у тимчасово окупованому Енергодарі і контактує з російською спецслужбою.

15 років тюрми отримав військовий ЗСУ, який коригував вогонь росіян по Нікополю
Фото: СБУ

15 років тюрми отримав російський агент, який коригував ракетно-артилерійські та дронові удари Росії по прифронтовій території на півдні Дніпропетровщини.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, зрадником виявився військовослужбовець, який проходив службу в одній з військових частин ЗСУ. Російська ФСБ завербувала його після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За інформацією СБУ, до «уваги» росіян військовий потрапив через свою матір, яка проживає у тимчасово окупованому Енергодарі і контактує із російською спецслужбою.

Саме за його координатами окупанти намагалися знищити портову інфраструктуру Нікополя та місцеві судноплавні засоби. Також зрадник мав встановлювати локації підрозділів ЗСУ поблизу акваторії річки Дніпро.

На підставі зібраних доказів суд визнав військового винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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Нагадаємо, Служба безпеки повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запорізької області, який виготовляє для агресора фортифікаційні споруди та ремонтує автошляхи.

Також СБУ встановила, що посадовець Запорізької обласної військової адміністрації інформував окупантів про переміщення українських військових та техніки.

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