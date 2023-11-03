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Уряд розпорядився створити Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

Уряд розпорядився створити Єдиний державний реєстр домашніх тварин
Фото: Макс Требухов

Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин — собак та котів. 

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Реєстр спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

У Мінагрополітики зазначили, що у реєстрі міститиметься інформація про кількість тварин та їх місце перебування, опис тварини, наявність вакцинації та стерилізації, ідентифікаційні дані, дані ветеринарного паспорта та відомості про власника/утримувача. 

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Нагадаємо, у Києві запрацював сервіс пошуку перетримки для домашніх тварин "єКуточок".

Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України.

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