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Шмигаль: Україна отримає від Єврокомісії 335 млн євро допомоги

Гроші будуть витрачені на відбудову інфраструктури, допомогу бізнесу та антикорупційні заходи.

Шмигаль: Україна отримає від Єврокомісії 335 млн євро допомоги
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів затвердив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Україна отримає 335 млн євро допомоги від Єврокомісії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні затвердили угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги", – розповів прем’єр-міністр.

За його словами, гроші будуть спрямовані на відбудову інфраструктури, зокрема енергетичної, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.

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Нагадаємо, 22 вересня Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на 1,5 млрд євро. За словами Шмигаля, підтримка ЄС з початку повномасштабного вторгнення склала близько 70 млрд євро.

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