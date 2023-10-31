Шмигаль: Україна отримає від Єврокомісії 335 млн євро допомоги

Гроші будуть витрачені на відбудову інфраструктури, допомогу бізнесу та антикорупційні заходи.

Кабінет міністрів затвердив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Україна отримає 335 млн євро допомоги від Єврокомісії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні затвердили угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги", – розповів прем’єр-міністр.

За його словами, гроші будуть спрямовані на відбудову інфраструктури, зокрема енергетичної, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізацію.

Нагадаємо, 22 вересня Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на 1,5 млрд євро. За словами Шмигаля, підтримка ЄС з початку повномасштабного вторгнення склала близько 70 млрд євро.