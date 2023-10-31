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​На Полтавщині будуватимуть вітрову електростанцію

Комплекс землевпорядних, земельно-кадастрових та землеоціночних робіт мають завершити до травня 2024 року.

​На Полтавщині будуватимуть вітрову електростанцію
Донузлавська вітрова електростанція
Фото: benzinych.ru

У Полтавські області ДТЕК будуватиме вітрову електростанцію, оскільки регіон є енергодефіцитним.

Про це йдеться на сайті компанії.

Вітровий парк хочуть розмістити на території Глобинської міської територіальної громади. Днями влада регіону, ДТЕК і спеціалізована сертифікована організація уклали договір на виконання комплексу робіт з просторового планування. 

У компанії пояснили, що буде проведено комплекс інженерно-геодезичних вишукувань, роботи з розроблення детального плану територій (зокрема, складання звіту з екологічної оцінки), а також комплекс землевпорядних, земельно-кадастрових та землеоціночних робіт. Все це мають зробити до травня 2024 року.

Після закінчення виконання робіт з просторового планування, ДТЕК проводитиме орнітологічні дослідження, оскільки вони є обовʼязковою частиною комплексу підготовчих передпроєктних робіт до будівництва вітропарку.

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Нагадаємо, Німеччина долучається до відбудови України та підтримує зведення об'єктів відновлювальної енергетики. Зокрема, один із них - будівництво вітрової електростанціїhttps://lb.ua/economics/2023/09/11/574311_nimechchina_zbilshuie_gumdopomogu.html у зоні відчуження

Водночас Укргідроенерго підписало Меморандум про співпрацю з французькою компанією GE Vernova щодо відновлення об’єктів української гідроенергетики.

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