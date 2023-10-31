​На Полтавщині будуватимуть вітрову електростанцію

Комплекс землевпорядних, земельно-кадастрових та землеоціночних робіт мають завершити до травня 2024 року.

У Полтавські області ДТЕК будуватиме вітрову електростанцію, оскільки регіон є енергодефіцитним.

Про це йдеться на сайті компанії.

Вітровий парк хочуть розмістити на території Глобинської міської територіальної громади. Днями влада регіону, ДТЕК і спеціалізована сертифікована організація уклали договір на виконання комплексу робіт з просторового планування.

У компанії пояснили, що буде проведено комплекс інженерно-геодезичних вишукувань, роботи з розроблення детального плану територій (зокрема, складання звіту з екологічної оцінки), а також комплекс землевпорядних, земельно-кадастрових та землеоціночних робіт. Все це мають зробити до травня 2024 року.

Після закінчення виконання робіт з просторового планування, ДТЕК проводитиме орнітологічні дослідження, оскільки вони є обовʼязковою частиною комплексу підготовчих передпроєктних робіт до будівництва вітропарку.

Нагадаємо, Німеччина долучається до відбудови України та підтримує зведення об'єктів відновлювальної енергетики. Зокрема, один із них - будівництво вітрової електростанціїhttps://lb.ua/economics/2023/09/11/574311_nimechchina_zbilshuie_gumdopomogu.html у зоні відчуження

Водночас Укргідроенерго підписало Меморандум про співпрацю з французькою компанією GE Vernova щодо відновлення об’єктів української гідроенергетики.