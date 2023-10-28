Військова допомога Україні збільшила доходи оборонних компаній США, – Reuters

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну оборонні компанії збільшили свої доходи, адже після передачі зброї Україні уряди США та Європи оновлюють всї запаси, – пише "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Зокрема, американські оборонні підрядники, Lockheed Martin, General Dynamics та інші, очікують, що замовлення на сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні перехоплювачів ракет Patriot та замовлень на бронетехніку, сприятимуть покращенню їхніх результатів у наступних кварталах.

"Ми дуже швидко перейшли від 14 тис артилерійських снарядів на місяць до 20 тис. Ми працюємо з випередженням графіка, щоб збільшити виробничі потужності до 85 тис і навіть до 100 тис снарядів на місяць", – сказав фінансовий директор General Dynamics Джейсон Айкен.

Виробник бронемашин, танків та артилерії, які використовує Україна, General Dynamics Combat Systems, збільшив свої доходи майже на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія RTX, яка виробляє ракети AMRAAM, що використовуються в Україні, заявила, що з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року вона отримала замовлень на 3 млрд доларів, пов'язаних з поповненням військових запасів України й США.

Крім того, у третьому кварталі продажі сегменту оборонних систем компанії Northrop Grumman зросли на 6% завдяки високому попиту на боєприпаси та ракетні двигуни, що використовуються в керованих реактивних системах залпового вогню (РСЗВ).

Це вже стало частиною світової тенденції, адже Шведський Saab підвищив прогноз продажів на весь рік, а німецький Rheinmetall повідомив, що прибуток у третьому кварталі підскочив завдяки високому попиту на зброю та боєприпаси.

Крім того, керівники кількох оборонних компаній також попередили, що брак кваліфікованої робочої сили та проблеми з ланцюгами постачання продовжують обмежувати їхню здатність виконувати замовлення.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про чегрову військову допомогу у вигляді систем ППО та засобів для розмінування.