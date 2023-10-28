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На Запорізькому напрямку прикордонники знищили два ворожих FPV-дрони

Ворожі дрони намагалися атакувати позиції прикордонників.

На Запорізькому напрямку прикордонники знищили два ворожих FPV-дрони
Фото: ДПСУ

На Запорізькому напрямку бійці прикордонної служби України за допомогою антидронової рушниці знищили два ворожі FPV-дрони, які намагалися атакували їхні позиції. Про це розповіли у ДПСУ.

"Непроханих" прикордонники виявили за специфічним звучанням. 

"Перший FPV-дрон, потрапивши у перехресне хвильове поле рушниці, втратив швидкість, висоту та здетонував при посадці. Лише окремі його деталі свідчать про ворожу атаку.

Другий дрон зі снарядом на борту, відчувши на собі дію антидронової рушниці, втратив керування та розлетівся в різні сторони, а сам БПЛА приземлився практично неушкодженим", – розповіли прикордонники.

Завдяки пильності та професійності захисників смертельну загрозу вдалося відвернути, – додали у відомстві.

Українські військові збили на півдні України три ворожі розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".

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