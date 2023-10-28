Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Іскандери", – Повітряні сили

Четверта ракета теж не досягла своєї цілі.

Підрозділи ПвК "Схід" уночі знищили над Дніпропетровською областю 3 з 4 російських ракет "Іскандер". Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Близько першої години ночі 28 вересня окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму", повідомили у ПС.

Фото: Військово-повітряні сили

Зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України збили три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї цілі.

Також відомо, що вночі ворог завдав ударів по Марганецькій громаді Дніпропетровщини.

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог бив з важкої артилерії і випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів.

У п'ятницю ввечері ворог масовано обстріляв Херсон. Там постраждали шестеро мирних жителів та пошкоджені десятки будинків.