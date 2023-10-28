Українські захисники знищили ще 740 російських окупантів та 22 ворожі танки, – зведення Генштабу

За минулу добу українські війська знищили ще 740 окупантів, а також 22 ворожі танки та 23 бойові броньовані машини ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали 298420 осіб.

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 298420 (+740) осіб,

танків ‒ 5167 (+22)

од,бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23)

од,артилерійських систем – 7180 (+18)

од,РСЗВ – 834 (+0)

од,засоби ППО ‒ 558 (+2) од,літаків – 320 (+0)

од,гелікоптерів – 324 (+0)

од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9),

крилаті ракети ‒ 1541 (+3),

кораблі /катери ‒ 20 (+0)

од,підводні човни - 1 (+0)

од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11)

од,спеціальна техніка ‒ 1011 (+0).

Дані уточнюються.

За минулу добу на фронті відбулося понад 60 бойових зіткнень. Ворог безуспішно намагається наступати на Мар'їнському напрямку.