Українські захисники знищили ще 740 російських окупантів та 22 ворожі танки, – зведення Генштабу

За минулу добу українські війська знищили ще 740 окупантів, а також 22 ворожі танки та 23 бойові броньовані машини ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали 298420 осіб.
особового складу ‒ близько 298420 (+740) осіб,
танків ‒ 5167 (+22)
од,бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23)
од,артилерійських систем – 7180 (+18)
од,РСЗВ – 834 (+0)
од,засоби ППО ‒ 558 (+2) од,літаків – 320 (+0)
од,гелікоптерів – 324 (+0)
од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9),
крилаті ракети ‒ 1541 (+3),
кораблі /катери ‒ 20 (+0)
од,підводні човни - 1 (+0)
од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11)
од,спеціальна техніка ‒ 1011 (+0).
Дані уточнюються.
За минулу добу на фронті відбулося понад 60 бойових зіткнень. Ворог безуспішно намагається наступати на Мар'їнському напрямку.