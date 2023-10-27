Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Протягом дня в області було зафіксовано 70 вибухів.

Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 27 жовтня, російських обстрілів зазнали Есманська, Великописарівська, Середино-Будська, Миропільська та Зноб-Новгородська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

 

Загалом протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 70 вибухів.  

Підписуйтесь на наш Google News

Зокрема, Великописарівську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та СПГ.  

А по Есманській, Середино-Будській, Миропільській та Зноб-Новгородській громадам росіяни били з мометів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли після обіду с. Кіндрашівка Купʼянського району Харківщини. Була поранена 67-річна жінка. Також обстрілом пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, вороги обстріляли населений пункт з РСЗВ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies