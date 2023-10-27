Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Протягом дня в області було зафіксовано 70 вибухів.

Сьогодні, 27 жовтня, російських обстрілів зазнали Есманська, Великописарівська, Середино-Будська, Миропільська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 70 вибухів.

Зокрема, Великописарівську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та СПГ.

А по Есманській, Середино-Будській, Миропільській та Зноб-Новгородській громадам росіяни били з мометів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли після обіду с. Кіндрашівка Купʼянського району Харківщини. Була поранена 67-річна жінка. Також обстрілом пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, вороги обстріляли населений пункт з РСЗВ.