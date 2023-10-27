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Прикордонники показали, як укріплюють рубіж з Білоруссю

Зокрема, прикордонники розбудовують систему цілодобового відеоспостереження для контролю обстановки на землі та у повітрі.

Прикордонники показали, як укріплюють рубіж з Білоруссю
Фото: Скріншот з відео

Українські прикордонники продовжують інженерне облаштування північних рубежів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Кордону з Білоруссю приділяється велика увага. Його укріплення відбувається постійно”, - йдеться у повідомленні.

Бійці ДПСУ та інженерні групи облаштовують укриття для особового складу та техніки, а також споруди для спостереження і ведення вогню. Крім того, вони будують загородження та протитранспортні перешкоди на всіх ймовірних загрозливих напрямках по всій лінії кордону з Білоруссю. 

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Також прикордонники розбудовують систему цілодобового відеоспостереження для контролю обстановки на землі та у повітрі. 

Нагадаємо, про те, що ЗСУ посилюють захист кордонів з Білоруссю, раніше розповідав командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

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