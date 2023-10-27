Зокрема, прикордонники розбудовують систему цілодобового відеоспостереження для контролю обстановки на землі та у повітрі.

Українські прикордонники продовжують інженерне облаштування північних рубежів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Кордону з Білоруссю приділяється велика увага. Його укріплення відбувається постійно”, - йдеться у повідомленні.

Бійці ДПСУ та інженерні групи облаштовують укриття для особового складу та техніки, а також споруди для спостереження і ведення вогню. Крім того, вони будують загородження та протитранспортні перешкоди на всіх ймовірних загрозливих напрямках по всій лінії кордону з Білоруссю.

Також прикордонники розбудовують систему цілодобового відеоспостереження для контролю обстановки на землі та у повітрі.

Нагадаємо, про те, що ЗСУ посилюють захист кордонів з Білоруссю, раніше розповідав командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.